Вашингтон, , 21:22 — REGNUM Законопроект о новом соглашении по торговле с Канадой и Мексикой одобрил американский Сенат, сообщается 16 января на сайте верхней палаты Конгресса.

Уточняется, что за это соглашение проголосовали 16 января 89 сенаторов и только десять были против.

Напомним, палата представителей одобрила этот законопроект в конце минувшего года — после того, как оно было подписано тремя странами.

16 января президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отметил, что новое соглашение о североамериканской торговле станет следующим после торговой сделки с Китаем.

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