Тегеран, , 21:11 — REGNUM Иранская сторона выразила готовность пригласить украинских специалистов участвовать в расшифровке чёрных ящиков со сбитого под Тегераном Boeing, сообщили 16 января в пресс-службе МИД Ирана.

Соответствующее предложение сделал иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с украинским коллегой Вадимом Пристайко.

Иранский дипломат заявил, что Тегеран готов к отправке на Украину тел погибших в авиакатастрофе 8 января граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина, а также ещё четыре страны, требуют от Ирана денежных компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе под Тегераном 8 января 2020 г.

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