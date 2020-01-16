Вашингтон, , 21:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп на возможной встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным может поднять тему хакерской атаки на украинскую компанию Burisma, о которой ранее сообщили американские СМИ. Об этом сегодня, 16 января, сообщила советник Трампа Келлиэнн Конуэй.

Напомним, что американская газета New York Times со ссылкой на экспертов по вопросам безопасности заявила, что российские хакеры якобы атаковали украинскую газовую компанию Burisma.

Именно с этой компанией связывают бывшего вице-президента США Джо Байдена, который, по всей видимости, станет главным конкурентом Трампа на предстоящих президентских выборах.

Публикация намекала на то, что «русские хакеры» якобы смогли украсть у Burisma данные, подтверждающие коррупционные деяния Байдена на Украине, хотя связь бывшего вице-президента с этой компанией и так отрицать невозможно. Трампа в очередной раз хотят обвинить в связях с русскими, которые якобы делают за него грязную работу.

«Идея о том, что нам нужны украинцы или еще кто-то, чтобы победить Байденов, так же глупа, как мысль о том, что нам нужны русские, чтобы победить Хиллари Клинтон», — подчеркнула Конуэй.