Брюссель, , 20:52 — REGNUM Требование освободить сотрудников Anadolu выдвинула Каиру Международная федерация журналистов 16 января на своём сайте.

Также международное объединение потребовало от властей Египта «ослабить жёсткий контроль за журналистами и сотрудниками СМИ».

Напомним, в Каире 15 января задержали четверых сотрудников турецкого агентства Anadolu. Власти Египта пояснили, что считают этих людей связанными с террористическими организациями, которые, в свою очередь, связаны с турецким правительством.

Анкара требует освободить задержанных, а Каир требует от Анкары корректности в отношении внутренней политики Египта.

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