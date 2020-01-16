Киев, , 20:50 — REGNUM Украинская сторона в ходе консультаций с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик в Минске 16 января выступила с предложением о разведении сил ещё на трёх участках линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе Дарка Олифер.

«В продолжение реализации договорённостей лидеров стран «нормандской четверки», в подгруппе по безопасности украинская сторона представила свои предложения относительно разведения сил и средств на следующих дополнительных трёх участках, которые были определены Генеральным Штабом Вооруженных сил Украины», — сообщила она на своей странице в Facebook.

Кроме этого, по её словам, представители Украины на переговорах заявили о необходимости того, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжёлых вооружений и мест их хранения на участках, где разведение сил уже состоялось.

Напомним, ранее сегодня представитель России в трёхсторонней контактной группе Борис Грызлов сообщил, что стороны конфликта в Донбассе на встрече в Минске обсудила возможные дополнительные участки разведения сил. В ходе переговоров представители Киева, Донецка и Луганска подтвердили приверженность режиму прекращения огня, было констатировано снижение интенсивности нарушений перемирия в Донбассе.

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