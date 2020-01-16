Воронеж, , 20:56 — REGNUM Назначение бывшего главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на должность председателя правительства России является продолжением политического тренда на управленцев-технократов, считает доктор политических наук Владимир Слатинов.

«У Путина был выбор из двух вариантов: либо назначение крупного политического тяжеловеса, либо назначение технократа. Оба эти варианта имели свои плюсы и минусы, но вариант с назначением политического тяжеловеса был более рискованным, потому что такое назначение ослабляло бы Путина. Его бы начали рассматривать как преемника, и президент бы несколько «сдал» свои позиции. Назначение технократа оказалось политически более предпочтительным.

Опыт технократического управления в регионах России после массовой смены губернаторов, которая началась с 2016 года, в целом оценивается позитивно, и я думаю, что Путин возлагает на правительство технократа Мишустина серьёзные надежды, что уже в ближайшее время правительству удастся ускорить рост экономики, рост доходов и более качественно администрировать национальные проекты, чтобы люди почувствовали результаты, общественные настроения изменились и транзит проходил в более благоприятной ситуации», — отметил Слатинов.

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При этом, по оценкам эксперта, перестройка системы не займёт много времени, и чем лучше Мишустин будет выполнять возложенные на него обязанности на новом посту, тем быстрее произойдёт полный транзит.

«Последние события говорят о том, что транзит, скорее всего, произойдёт очень быстро и не будет растянут. Это означает, что всё переформатирование политической системы может не затянуться до 2024 года, а произойти в течение 2020, 2021 и 2022 года. Это вполне вероятно. В этом отношении на правительство Мишустина ложится такая обязанность: в условиях уже запущенного транзита осуществлять эффективное управление, обеспечивая тем самым благоприятные условия для этого ускоренного транзита власти», — считает политолог.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 16 января председателем правительства РФ 16 января был назначен Михаил Мишустин. Он сменил на посту Дмитрия Медведева, который объявил об отставке 15 января, после обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию.

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