Ново-Огарево, Московская область, , 20:41 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин принял в своей резиденции в Ново-Огарево генерального секретаря Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамуру. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Известно, что в переговорах также участвовал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, который вчера встречал Китамуру в российской столице и уже вел с ним переговоры.

Встречая Китамуру, Путин попросил его передать самые наилучшие пожелания премьер-министру Японии Синдзо Абэ.

«Нам, надеюсь, удастся поговорить и о том, как выстроить отношения с господином премьер-министром — когда и где мы могли бы продолжить наши встречи, наши консультации», — сказал Путин.