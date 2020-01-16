Вашингтон, , 20:40 — REGNUM Планов уходить из Ирака у американских военных нет, сообщил 16 января журналистам официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Хоффман «У американских вооружённых сил нет планов по выводу войск из Ирака».

По словам представителя Пентагона, Вашингтон продолжает переговоры с Багдадом. Американцы, заверил военный представитель США, хотят и дальше оставаться «друзьями и партнёрами суверенного и процветающего Ирака».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после появившейся в американских СМИ информации о возобновлении американцами военной деятельности на территории Ирака иракское военное командование заявило, что согласия на такие действия Штатов оно не давало.

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