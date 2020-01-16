Вашингтон, 16 января 2020, 20:40 — REGNUM Планов уходить из Ирака у американских военных нет, сообщил 16 января журналистам официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
По словам представителя Пентагона, Вашингтон продолжает переговоры с Багдадом. Американцы, заверил военный представитель США, хотят и дальше оставаться «друзьями и партнёрами суверенного и процветающего Ирака».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, после появившейся в американских СМИ информации о возобновлении американцами военной деятельности на территории Ирака иракское военное командование заявило, что согласия на такие действия Штатов оно не давало.
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