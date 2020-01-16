Пекин, , 20:27 — REGNUM С визитом в Пекине находится глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса. В ходе встречи с ним заместитель председателя КНР Ван Цишань заявил о готовности его страны содействовать укреплению двусторонних отношений всестороннего стратегического партнерства, сообщает 16 января Синьхуа.

Указав на тесные дружественные отношения двух стран в последние годы, Ван Цишань призвал укреплять эффективное и прагматичное сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Китай, по его словам, выступает против вмешательства внешних сил в дела Венесуэлы.

Арреаса, в свою очередь, отметил стабилизацию внутренней обстановки в его стране, выразив благодарность властям КНР за позицию по вопросам, связанным с Венесуэлой. Официальный Каракас считает Китай важной силой мира и справедливости на планете, опыт развития которого представляет международный интерес и нуждается в тщательном изучении и внедрении.

Ранее венесуэльский министр провел встречу с главой МИД КНР Ван И.