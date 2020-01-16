Берлин, , 20:24 — REGNUM Обещание командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара соблюдать перемирие — это хорошая новость, сообщила 16 января журналистам федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель «То, что он готов соблюдать перемирие, является хорошим известием».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, о намерении Хафтара соблюдать перемирие в Ливии заявил 16 января германский министр иностранных дел Хайко Маас после встречи с главой ЛНА в Бенгази.

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