Александр Шпунт, 16 января 2020, 20:09 — REGNUM Двухпартийная группа законодателей Палаты представителей Конгресса США (что при нынешнем составе конгресса само по себе большая редкость) во главе с конгрессменом из Мэриленда Энтони Г. Брауном, заместителем председателя комитета Палаты представителей по вооруженным силам, предостерегла Пентагон от сокращения войск в Африке, утверждая, что Россия и Китай заполнят вакуум, который будет создан сокращением присутствия США на континенте.
Десять законодателей от Демократической и Республиканской партий — к Брауну присоединились Джимми Панетта, Остин Скотт, Ричард Хадсон, Крисси Хулахан, Джил Сиснерос, Джейсон Кроу, Вероника Эскобар, Элейн Лурия, СочитлТорресСмолл и Майкл Вальц — в письме, направленном во вторник министру обороны Марку Эсперу, заявили, что сокращение численности американских войск также подорвало бы контртеррористические операции на континенте — в то время, когда исламские боевики укрепляются в некоторых частях Африки.
В своем письме законодатели просили незамедлительно уведомить, если будет принято какое-либо решение о значительном изменении положения сил в Африке. Они утверждали, что конкуренция великих держав разворачивается не только на Тихом океане или на Ближнем Востоке, но и в Африке.
Пентагон пересматривает уровень подчинения и численность сил, находящихся в распоряжении Африканского командования армии США. Сегодня в любой момент времени в Африке насчитывается около 6000 военнослужащих, но Пентагон рассматривает вопрос о переводе некоторых из этих войск для выполнения миссий в других местах.
Ранее газета «Нью-Йорк таймс» сообщала, что решение о возможном выводе может ожидаться до конца января и будет включать в себя отказ от недавно построенной базы беспилотников в Нигере и прекращение помощи французским силам, сражающимся с боевиками в Мали, Нигере и Буркина-Фасо. Этот план является частью более широкого предложения о передислокации примерно 200 000 военнослужащих, дислоцированных за границей, в целях сокращения миссий после 11 сентября и вместо этого сосредоточения усилий на сдерживании военных действий со стороны России и Китая. ИА REGNUM единственное в русскоязычном информационном пространстве подробно информировало своих читателей об этих планах.
«Китай и Россия сделали агрессивные, целенаправленные инвестиции в африканские страны, поскольку обе державы стремятся расширить свое влияние в регионе», — говорится в заявлении законодателей.
По словам депутатов, за последние пять лет Москва подписала более 20 двусторонних соглашений о военном сотрудничестве с африканскими государствами.
По словам законодателей, крупный вывод войск из США может создать в Африке вакуум, который будет заполнен конкурентами, которые привели Сирию в качестве примера того, что происходит, когда США отстраняются.
На стороне авторов письма — и военное лобби, крайне влиятельное на Капитолийском холме. Генерал Томас Вальдхаузер, бывший командующий АФРИКОМ, заявил Конгрессу, что «Командование США по Африке также играет важную роль в продвижении приоритетов, обозначенных в Стратегиях национальной безопасности и обороны, в которых подчеркивается рост Китая и России в качестве ключевых конкурентов». Не имея возможности — после смены во главе Пентагона «Бешеного Пса» Мэттиса на Марка Эспера — повлиять на стратегическое переориентирование военной доктрины США с противодействия террористической угрозе на противостояние растущим военным возможностям России и Китая, генералы избрали другую тактику.
Эспер неоднократно заявлял, что его конечная цель состоит в том, чтобы сократить развертывание антитеррористических мероприятий по всему миру, с тем чтобы тысячи американских военнослужащих могли быть отправлены домой для переоборудования и переподготовки или направлены в Индо-Тихоокеанский регион, чтобы противостоять более серьезным вызовам, которые ставят Китай и Россия. Генералы продавливают через конгресс и сенат тезис о том, что Африка и есть игровое поле глобального противостояния Америки и русских с китайцами.
С этим тезисом трудно не согласиться, а вот утверждение, что для этого нужны не многомиллиардные инвестиции китайцев и не русские атомные электростанции, а тысячи американских солдат на континенте — вызывает ироничные улыбки аналитиков.
Аналитическое бюро «RE:Ports»
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