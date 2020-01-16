16 января 2020 | Время чтения 4 мин

«Выполнение операций по обеспечению стабильности в Африке и встреча Китая и России в конкурентной борьбе великих держав не являются взаимоисключающими», — основная мысль авторов документа.

Александр Шпунт, , 20:09 — REGNUM Двухпартийная группа законодателей Палаты представителей Конгресса США (что при нынешнем составе конгресса само по себе большая редкость) во главе с конгрессменом из Мэриленда Энтони Г. Брауном, заместителем председателя комитета Палаты представителей по вооруженным силам, предостерегла Пентагон от сокращения войск в Африке, утверждая, что Россия и Китай заполнят вакуум, который будет создан сокращением присутствия США на континенте.

США

Десять законодателей от Демократической и Республиканской партий — к Брауну присоединились Джимми Панетта, Остин Скотт, Ричард Хадсон, Крисси Хулахан, Джил Сиснерос, Джейсон Кроу, Вероника Эскобар, Элейн Лурия, СочитлТорресСмолл и Майкл Вальц — в письме, направленном во вторник министру обороны Марку Эсперу, заявили, что сокращение численности американских войск также подорвало бы контртеррористические операции на континенте — в то время, когда исламские боевики укрепляются в некоторых частях Африки.

«Выполнение операций по обеспечению стабильности в Африке и встреча Китая и России в конкурентной борьбе великих держав не являются взаимоисключающими», — основная мысль авторов документа.

В своем письме законодатели просили незамедлительно уведомить, если будет принято какое-либо решение о значительном изменении положения сил в Африке. Они утверждали, что конкуренция великих держав разворачивается не только на Тихом океане или на Ближнем Востоке, но и в Африке.

Пентагон пересматривает уровень подчинения и численность сил, находящихся в распоряжении Африканского командования армии США. Сегодня в любой момент времени в Африке насчитывается около 6000 военнослужащих, но Пентагон рассматривает вопрос о переводе некоторых из этих войск для выполнения миссий в других местах.

Ранее газета «Нью-Йорк таймс» сообщала, что решение о возможном выводе может ожидаться до конца января и будет включать в себя отказ от недавно построенной базы беспилотников в Нигере и прекращение помощи французским силам, сражающимся с боевиками в Мали, Нигере и Буркина-Фасо. Этот план является частью более широкого предложения о передислокации примерно 200 000 военнослужащих, дислоцированных за границей, в целях сокращения миссий после 11 сентября и вместо этого сосредоточения усилий на сдерживании военных действий со стороны России и Китая. ИА REGNUM единственное в русскоязычном информационном пространстве подробно информировало своих читателей об этих планах.

«Китай и Россия сделали агрессивные, целенаправленные инвестиции в африканские страны, поскольку обе державы стремятся расширить свое влияние в регионе», — говорится в заявлении законодателей.

По словам депутатов, за последние пять лет Москва подписала более 20 двусторонних соглашений о военном сотрудничестве с африканскими государствами.

«Вместо того, чтобы отступать от африканских дел, в интересах США продолжать делиться демократическими ценностями и военным опытом с развивающимися странами по всему континенту», — говорится в их письме.

По словам законодателей, крупный вывод войск из США может создать в Африке вакуум, который будет заполнен конкурентами, которые привели Сирию в качестве примера того, что происходит, когда США отстраняются.

«В течение нескольких недель после того, как Соединенные Штаты покинули военную базу под Алеппо, российские войска взяли на себя полный контроль над объектом и начали проводить операции из созданной американцами инфраструктуры. Отчеты о продолжающихся обсуждениях силового положения (для Африки) указывают на возможность повторить эту ошибку, оставив базы и другие активы», — написали законодатели.

На стороне авторов письма — и военное лобби, крайне влиятельное на Капитолийском холме. Генерал Томас Вальдхаузер, бывший командующий АФРИКОМ, заявил Конгрессу, что «Командование США по Африке также играет важную роль в продвижении приоритетов, обозначенных в Стратегиях национальной безопасности и обороны, в которых подчеркивается рост Китая и России в качестве ключевых конкурентов». Не имея возможности — после смены во главе Пентагона «Бешеного Пса» Мэттиса на Марка Эспера — повлиять на стратегическое переориентирование военной доктрины США с противодействия террористической угрозе на противостояние растущим военным возможностям России и Китая, генералы избрали другую тактику.

Эспер неоднократно заявлял, что его конечная цель состоит в том, чтобы сократить развертывание антитеррористических мероприятий по всему миру, с тем чтобы тысячи американских военнослужащих могли быть отправлены домой для переоборудования и переподготовки или направлены в Индо-Тихоокеанский регион, чтобы противостоять более серьезным вызовам, которые ставят Китай и Россия. Генералы продавливают через конгресс и сенат тезис о том, что Африка и есть игровое поле глобального противостояния Америки и русских с китайцами.

С этим тезисом трудно не согласиться, а вот утверждение, что для этого нужны не многомиллиардные инвестиции китайцев и не русские атомные электростанции, а тысячи американских солдат на континенте — вызывает ироничные улыбки аналитиков.

Аналитическое бюро «RE:Ports»

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