Белград, , 20:05 — REGNUM Поздравительную телеграмму направил Михаилу Мишустину по поводу его назначения на должность премьер-министра РФ сербский президент Александар Вучич, сообщили 16 января в пресс-службе главы Сербии.

Белград уверен, что новое правительство РФ будет работать во благо России «и братского русского народа». Сербская сторона рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией и на «развитие многовековых отношений Сербии и России и сербского и русского народов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мишустин возглавил российское правительство с 16 января 2020 г. Прежнее правительство во главе с Дмитрием Медведевым 15 января отправлено в отставку.

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