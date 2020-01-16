Москва, , 19:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключает, что при работе над поправками к Конституции России могут появится новые предложения по изменению Основного закона страны, помимо тех, которые он анонсировал в своем послании Федеральному собранию. Об этом сегодня, 16 января, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас (Красноярский край), который стал сопредседателем рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

По словам Клишаса, на заседании рабочей группы президент прямо заявил, что в рамках работы органа могут быть предложены и другие поправки в Основной закон, кроме тех, что сделал сам глава государства.

«Задача рабочей группы — собрать эти предложения, оценить их, предметно обсудить, в том числе с представителями общественности», — рассказал сенатор.

Также Клишас рассказал, что дата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет определена после подготовки соответствующего законопроекта.