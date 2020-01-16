Ханой, , 19:54 — REGNUM Поздравительная телеграмма направлена Михаилу Мишустину вьетнамским премьер-министром Нгуен Суан Фуком в связи с назначением главой российского правительства, сообщает 16 января VNA.

Нгуен Суан Фук отметил, что Вьетнам будет рад сотрудничеству с новым российским правительством. По словам вьетнамского премьер-министра, Ханой заинтересован в укреплении стратегического партнёрства с Москвой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин 16 января подписал указ о назначении Мишустина главой правительства.

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