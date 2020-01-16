Москва, , 19:44 — REGNUM В состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации включена председатель молодёжной общественной организации «Российский союз сельской молодёжи», уроженка Мордовии Юлия Оглоблина. Перечень деятелей, который вошли в рабочую группу, опубликован на портале президента России.

В начале декабря Оглоблина возглавила комиссию Общественной палаты (ОП) РФ по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий. Ранее она занимала пост заместителя председателя комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в состав рабочей группы вошли 75 человек — представители органов законодательной власти, общественных организаций, научного сообщества, деятели культуры и искусства.

Первая встреча участников группы с президентом России Владимиром Путиным состоялась 16 января.