Вашингтон, , 19:33 — REGNUM Хакерская атака на украинский газовый холдинг Burisma может стать предметом обсуждения российского и американского президентов, сообщает 16 января Reuters.

По словам старшего советника американского президента Келлиэнн Конуэй, глава Соединённых Штатов может во время следующих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным задать вопрос о кибератаке на компанию Burisma.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 января The New York Times написала, что российские хакеры могут быть причастны к кибератаке в конце осени минувшего года на Burisma.

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