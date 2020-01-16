Москва, , 19:29 — REGNUM В число участников рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России вошёл нижегородский писатель Захар Прилепин. Список членов группы опубликован на официальном портале президента РФ.

В начале декабря Прилепин был назначен заместителем художественного руководителя МХАТ им. Горького по литературной части.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. В числе прочего он говорил о необходимости внесения поправок в Конституцию, которые в дальнейшем должны быть вынесены на всенародное голосование.

В состав рабочей группы вошли 75 человек — это депутаты, представители бизнеса, общественных организаций, деятели культуры и искусства. Рядом с каждой фамилией стоит пометка «по согласованию».