Москва, , 19:24 — REGNUM Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что ему никто не предлагал войти в состав нового правительства Михаила Мишустина. Об этом Кудрин заявил журналистам сегодня, 16 января.

Журналисты спросили Кудрина, получил ли он предложение войти в состав нового правительства?

«Нет», — ответил Кудрин.

Он напомнил, что взял четкие обязательства перед президентом России Владимиром Путиным по Счетной палате. На должности главы Счетной палаты Кудрин находится полтора года и считает, что ему еще нужно поработать в этом ведомстве.

«Я не чувствую себя оторванным от самых острых проблем — вы видели мое выступление на Совете по стратегическому развитию. И те предложения, которые мы сформулировали, вошли в перечень поручений президента. В целом меня устраивает такая модель», — сказал Кудрин.