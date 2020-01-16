Курск, , 19:33 — REGNUM У транзита государственной власти в России имелись серьёзные предпосылки, но из-за политических и экономических ошибок правительства запустить его президенту Владимиру Путину, скорее всего, пришлось раньше запланированного срока. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал доктор политических наук Владимир Слатинов.

Надо вспомнить декабрь прошлого года, когда Путин встречался с правительством. Он, с одной стороны, сказал им «спасибо» за работу, а с другой — произнёс корректную, но интересную речь, которую теперь можно считать «чёрной меткой» для правительства. Во-первых, Путин сказал, что недоволен реализацией нацпроектов. Более того, опираясь на социологические опросы, он сказал, что народ не чувствует нацпроекты, а многие даже не знают об их существовании. Надо понимать, что нацпроекты — это главная идея четвёртого срока Путина.

Также он на этой встрече сказал, что идея повышения налогов и изъятия ресурсов из экономики с последующим перераспределением на нацпроекты не оправдала себя. Правительство очевидным образом не справлялось с реализацией национальных проектов. Та экономическая модель, которая была предложена социально-экономическим блоком правительства — Силуановым и Орешкиным — в 2018 году, не сработала, а только привела к углублению стагнации. Из экономики были изъяты ресурсы, которые затем не были потрачены и перераспределены даже через государственные проекты, поскольку правительство не создало для этого полноценного механизма», — считает эксперт.

По мнению политолога, неудачные решения правительства привели к обвалу рейтингов госвласти и, следовательно, заставили президента ускорить изменения:

«Политические последствия этого были очевидны: резко упали рейтинги после пенсионной реформы 2018 года и повышения НДС, фактически развалился «крымский консенсус», который подразумевал поддержку действующей власти. Возник кумулятивный эффект от нарастающего чувства усталости населения от власти с раздражением и разочарованием пенсионной реформой и повышением налогов. Фактически с 2018 года уже начались разговоры о транзите. Путин только избрался, только начал работать — а уже начались разговоры о транзите. Эта правительственная социально-экономическая политика ускорила транзит. В 2019 году разговоры о транзите стали громче, а в декабре 2019 года Путин уже фактически о нём заговорил, а теперь запустил этот транзит. Транзит начался, очевидно, раньше, чем было запланировано, и вина за это лежит на правительстве Медведева», — предположил Слатинов.

Отставка всех министров во главе с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым стала закономерным шагом после итогов работы, подведённых президентом в конце 2019 года, считает политолог. При этом успех изменений будет зависеть от того, насколько новому правительству удастся исправить ошибки, совершённые предшественниками, и нивелировать раздражение граждан.

«Президент решил, что начинать транзит правильнее, убрав непопулярное правительство во главе с непопулярным премьером. Путину необходимо осуществлять транзит в сильной позиции, в том числе в условиях более высокой, чем сейчас, общественной поддержки. И эта высокая поддержка, эти благоприятные условия будут в том случае, если в стране будет активизирован экономический рост, будет осуществляться более эффективное управление и реализация нацпроектов», — заключил Владимир Слатинов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после оглашения президентом Владимиром Путиным послания к Федеральному собранию 15 января правительство во главе с Дмитрием Медведевым было отправлено в отставку. 16 января председателем правительства был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин. 17 января новый премьер-министр встретится с Дмитрием Медведевым. Также ему предстоит представить президенту кандидатов на посты министров.

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