Бишкек, , 19:17 — REGNUM Некоторые пункты проекта новых правил дорожного движения вызывают откровенное недоумение у депутатов парламента Киргизии, передает «Kaktus.media» сегодня, 16 января.

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По словам депутата Дастана Бекешева, в частности, это касается предлагаемого запрета на остановку между населенными пунктами на дорогах и запрета на выезд задним ходом в ночное время.

Также парламентарии выразили недовольство в связи с тем, что в проекте новых правил отсутствует описание дорожных знаков.

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