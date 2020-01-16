Лондон, , 19:24 — REGNUM Компенсаций за сбитый в начале января под Тегераном украинской Boeing требуют у иранских властей пять государств, сообщил журналистам 16 января канадский министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань.

По итогам переговоров с представителями стран, чьи граждане погибли в катастрофе украинского Boeing под Тегераном, канадский дипломат сказал:

«Иран должен выплатить компенсации».

Уточняется, что компенсаций от Тегерана требуют Киев, Стокгольм, Оттава, Лондон и Кабул.

Напомним, Тегеран признал, что иранские ПВО по ошибке сбили 8 января 2020 г. пассажирский самолёт, следовавший в Борисполь.

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