Бишкек, , 19:12 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков одобрил снижение размеров штрафов за нарушение некоторых правил дорожного движения, подписав соответствующий закон. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что сделано это «исходя из принципов справедливости и гуманизма, и установления адекватных размеров штрафов за отдельные категории нарушений».

Так, с 3 000 до 1 000 сомов (с 2 650 до 883 рублей) снижен штраф за невыполнение требований дорожных знаков и дорожной разметки, за нарушение правил остановки или стоянки, за несоблюдение безопасной дистанции и нарушение расположения транспортных средств на проезжей части, за игнорирование стоп-линии при запрещающем сигнале светофора, за нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на полосу встречного движения, а также за нарушение правил пользования внешними осветительными приборами.

Вместе с тем, увеличены штрафы за управление транспортным средством с подложными или поддельными номерными знаками — с 10 000 сомов до 20 000 — 30 000 сомов (с 8 830 до 17 660 — 26 490 рублей).