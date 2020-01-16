Москва, , 19:07 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России заявил, что первые две статьи Основного закона страны меняться не будут. Встреча прошла сегодня, 16 января, в подмосковной резиденции президента в Ново-Огарево.

Напомним, что накануне, 15 января, президент России в своем послании Федеральному собранию объявил о начале конституционной реформы. Эта реформа предполагает усиление роли Государственной думы, которая теперь будет формировать правительство России.

Эти и другие изменения требуют изменения в Основной закон страны.

Однако российский лидер подчеркнул, что первые две статьи Конституции меняться не будут. Напомним, что первая статья — это «Основы конституционного строя», вторая — «Права и свободы человека и гражданина».