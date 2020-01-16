Душанбе, , 19:04 — REGNUM Проголосовать за кандидата в парламент Таджикистана смогут таджикистанцы, проживающие или находящиеся во время выборов за рубежом. Для них в день выборов будет открыто 39 избирательных участков в 30 странах. Об этом сообщает «Таджикское телеграфное агентство» со ссылкой на главу администрации ЦИК ТаджикистанаНавруза Самадзода.

Участники очередного заседания Центральной избирательной комиссии страны обсудили вопрос участия в выборах и предвыборной агитации волонтёров и отметили, что их деятельность должна быть исключительно добровольной.

Помимо этого, был обсуждён вопрос об организации комиссии, которая должна будет организовать приём международных наблюдателей, а также обеспечить их всем необходимым.

Глава администрации ЦИК Таджикистана Навруз Самадзода отметил, что кандидаты в депутаты парламента не могут проводить свою агитацию в культурно-исторических местах, мечетях, а также дошкольных учреждениях.

Отметим, что парламентские выборы в Таджикистане пройдут в два этапа: 1 марта 2020 года будут избираться депутаты в нижнюю палату парламента страны, а 27 марта 2020 года — в верхнюю палату. Это шестые выборы в парламент за историю независимого Таджикистана.