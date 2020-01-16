Ереван, , 18:59 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравления Михаилу Мишустину в связи с назначением на должность главы правительства РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

«Уважаемый Михаил Владимирович, желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов на ответственной должности, а братскому народу России — мира и процветания», — цитирует Пашиняна пресс-служба.

В своём послании Мишустину Пашинян подчеркнул, что армянское правительство «решительно настроено» на продолжение сотрудничества со своими российскими коллегами. Он также выразил уверенность в том, что сторонам удастся обогатить повестку двусторонних отношений и придать новый импульс сотрудничеству.