Киев, , 18:55 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко считает, что инициативы президента России Владимира Путина, озвученные им в послании к Федеральному собранию, представляют угрозу для Украины. Об этом он написал 16 января в своём микроблоге в Twitter.

«Вчерашнее послание Путина Федеральному собранию нужно очень внимательно проанализировать. Я делаю выводы из этого послания, что Путин не собирается заканчивать войну с Украиной», — написал Порошенко.

Он также призвал «детально обратить внимание на проект изменений в Конституцию Российской Федерации», который, по его мнению, несёт «прямые риски и угрозы Украине».

«В этих условиях Украина должна объединиться: и власть, и оппозиция, и достойно отвечать на вызовы и риски, с которых начался 2020 год», — написал экс-президент.

Кроме этого, из послания российского президента Порошенко сделал вывод, что «Путин собирается оставаться у власти навсегда».