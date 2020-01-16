Санкт-Петербург, , 18:58 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал «с пониманием» относиться к росту размеров взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Ранее почти двукратный рост тарифов вызвал недоумение и возмущение у многих горожан.

В конце декабря Смольный выпустил постановление, подняв взносы на капремонт с 4−5 рублей за 1 кв. метр до 8−9 рублей за 1 кв. метр, то есть почти вдвое.

На заседании Координационного совета по развитию местного самоуправления 16 января Александр Беглов заявил, что к этим платежам следует относиться «с пониманием», сообщает «Фонтанка». «Спекуляций тут никаких быть не должно», — цитирует его издание.

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров («Единая Россия») также высказал свою позицию: он полагает, что отдельные партии и политики используют происходящее, чтобы намеренно «внести напряжение» в общество.

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Ранее депутаты Заксобрания от «Справедливой России» потребовали от прокурора Петербурга Сергея Литвиненко опротестовать двукратный рост тарифов, так как считают его незаконным. О необоснованности тарифа с трибуны парламента говорили также депутат от «Яблока» Борис Вишневский, руководитель фракции КПРФ Ольга Ходунова и депутат Максим Резник.

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