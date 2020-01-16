Ярославль, 16 января 2020, 18:46 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что у него «нет информации» о переходе на должность министра внутренних дел России. Об этом сообщают «Ярновости».
До назначения губернатором Ярославской области Миронов работал заместителем министра внутренних дел. СМИ неоднократно сообщали о его переходе на работу министром, но ни разу эти прогнозы не сбылись.
Отставка правительства породила новую волну разговоров о смене места работы губернатора.
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