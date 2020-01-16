Душанбе, 16 января 2020, 18:46 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня, 16 января, официально приступила к регистрации кандидатов в депутаты нижней палаты парламента Таджикистана. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на главу администрации ЦИК страны Навруза Самадзода.
Официальная регистрация кандидатов, по словам Самадзода, продлится до 9 февраля 2020 года, после чего все зарегистрированные кандидаты смогут в полной мере заняться агитационной кампанией на своих избирательных участках.
Избирательная комиссия объявила о том, что каждая политическая партия страны сможет воспользоваться 40 минутами бесплатного эфирного времени на государственном телевидении и радио. Что же касается кандидатов в депутаты из одномандатных избирательных округов, то в их распоряжении будет только 20 минут эфирного времени.
Ранее по теме: ЦИК Таджикистана рассказала, как использовать СМИ в агитации
Помимо этого, политические партии и кандидаты в депутаты смогут бесплатно публиковать агитационный материал в газетах республиканского, районного и областного значения: до 8 страниц компьютерного текста, напечатанного 14 шрифтом с двойным междустрочным интервалом. По такому же правилу можно публиковать агитационный материал в других СМИ.
Напомним, что нижняя палата парламента Таджикистана состоит из 63 депутатов: 41 будет избираться из числа претендентов от одномандатных избирательных округов, и лишь 22 — по спискам, предоставленным политическими партиями страны, единого республиканского избирательного округа.
Выборы депутатов в нижнюю палату парламента Таджикистана пройдут 1 марта 2020 года.