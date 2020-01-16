Москва, , 18:45 — REGNUM Предстоящую конференцию по Ливии в Берлине обсудили на встрече в Москве 16 января заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов и временный поверенный в делах Ливии в РФ Мустафа Абу Саеда, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«При этом с российской стороны была подтверждена необходимость скорейшего урегулирования ливийского кризиса через налаживание инклюзивного межливийского диалога под эгидой ООН», — говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча состоялась по инициативе Ливии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин собирается поехать на конференцию по ливийскому урегулированию в Берлин. Со стороны Ливии ожидаются визиты командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара и главы Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа.

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