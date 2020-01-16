Грозный, , 18:34 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров находится на лечении, требующем медицинских процедур. Об этом заявил пресс-секретарь чеченского лидера Альви Каримов.

По его словам, распоряжение об исполняющем обязанности главы Чечни предусмотрено конституцией Чеченской Республики, по которой такой документ допустим, если глава региона находится на лечении или в отпуске.

Каримов также отметил, что подобная практика используется всеми субъектами РФ, и что Кадыров и ранее неоднократно ею пользовался.