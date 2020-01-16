Москва, , 18:33 — REGNUM Перед новым премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным никто не ставит задачи преобразовывать политический строй России, считает политолог Андрей Колядин. Об этом он заявил 16 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«У меня странное ощущение, что сейчас из Мишустина пытаются сделать политического лидера и политическую персону, которая должна управлять государством. Тем не менее стратегия развития нашего государства определена. Стратегические линии развития определены. Перед правительством, прежнее ли оно или новое, поставлены совершенно конкретные задачи с цифрами и датами. Перед Мишустиным никто не ставит задачи преобразовать политический строй. Мишустин равноудалён от всех башен Кремля. Он должен выполнить техническую задачу», — сказал Колядин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы Счётной палаты Алексея Кудрина, в состав нового правительства Михаила Мишустина войдут многие министры из второго правительства Дмитрия Медведева.

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