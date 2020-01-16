Москва, 16 января 2020, 18:33 — REGNUM Перед новым премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным никто не ставит задачи преобразовывать политический строй России, считает политолог Андрей Колядин. Об этом он заявил 16 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы Счётной палаты Алексея Кудрина, в состав нового правительства Михаила Мишустина войдут многие министры из второго правительства Дмитрия Медведева.
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