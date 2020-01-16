Вена, 16 января 2020, 18:29 — REGNUM Российско-американские переговоры по вопросам стратегической стабильности состоялись 16 января, написал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter.
Со стороны России делегацию возглавлял заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков, со стороны Соединённых Штатов — и.о. заместителя американского госсекретаря Кристофер Форд.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия и США регулярно проводят переговоры по вопросам стратегической стабильности с 2017 года.
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