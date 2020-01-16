Москва, , 18:21 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что в состав нового правительства Михаила Мишустина войдут многие министры из второго правительства Дмитрия Медведева. Об этом Кудрин заявил журналистам сегодня, 16 января.

По словам Кудрина, будут отдельные изменения по ряду министерств, но большинство министров перейдут в состав нового правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Медведева ушло в отставку в полном составе после того, как президент РФ Владимир Путин инициировал конституционную реформу.

Новым главой правительства стал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

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