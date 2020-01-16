Бенгази, Ливия, 16 января 2020, 18:15 — REGNUM Соблюдать перемирие пообещал командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, заявил 16 января германский министр иностранных дел Хайко Маас, передаёт DPA.
По итогам встречи в Хафтаром в Бенгази Маас сказал:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 января на межливийских переговорах в Москве Хафтар не подписал соглашение по перемирии, в то время как глава Правительства национального согласия Фаиз Саррадж свою подпись под документом поставил.
Читайте ранее в этом сюжете: Почему Хафтар не подписал соглашение о перемирии
Читайте развитие сюжета: Хафтар готов поехать на конференцию по Ливии в Берлин