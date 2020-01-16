Бенгази, Ливия, , 18:15 — REGNUM Соблюдать перемирие пообещал командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, заявил 16 января германский министр иностранных дел Хайко Маас, передаёт DPA.

По итогам встречи в Хафтаром в Бенгази Маас сказал:

«Он пообещал соблюдать прекращение огня — независимо от того, что соглашение о прекращении огня в начале недели в Москве он не подписал».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 января на межливийских переговорах в Москве Хафтар не подписал соглашение по перемирии, в то время как глава Правительства национального согласия Фаиз Саррадж свою подпись под документом поставил.

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