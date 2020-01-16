Москва, , 18:12 — REGNUM Новый посол США в России Джон Салливан в четверг, 16 января, прибыл в Москву для исполнения своих обязанностей. Об этом сообщила журналистам пресс-атташе посольства Соединённых Штатов Ребекка Росс.

До назначения послом Джон Салливан работал первым заместителем государственного секретаря США. Он также некоторое время был исполняющим обязанности главы Госдепартамента до утверждения на этот пост Майка Помпео.

Предыдущий посол США в России Джон Хантсман завершил службу в начале октября 2019 года. Причиной своей отставки он назвал «растущую семью и обязанности» на родине.

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