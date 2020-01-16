Москва, 16 января 2020, 18:14 — REGNUM Губернатор Брянской области Александр Богомаз 16 января принимает участие в расширенном заседании президиума генерального совета партии «Единая Россия» в Москве. Глава региона рассказал коллегам о подходе к строительству детских садов в области, сообщает пресс-служба региональных единороссов.
Заседание президиума посвятили обсуждению послания президента России Федеральному посланию и тем поручениям, которые поставил глава государства. Однопартийцы призвали коллег оперативно выявить причины, по которым места в ясельных группах не были созданы в установленные сроки, и до 15 марта 2020 года сформировать перечень проблемных объектов и территорий.
По итогам заседания будет сформирован перечень оперативных поручений всем отделениям «Единой России» для подготовки конкретных предложений по реализации послания президента и контролю за его исполнением в регионах.