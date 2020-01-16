Москва, , 18:14 — REGNUM Губернатор Брянской области Александр Богомаз 16 января принимает участие в расширенном заседании президиума генерального совета партии «Единая Россия» в Москве. Глава региона рассказал коллегам о подходе к строительству детских садов в области, сообщает пресс-служба региональных единороссов.

Заседание президиума посвятили обсуждению послания президента России Федеральному посланию и тем поручениям, которые поставил глава государства. Однопартийцы призвали коллег оперативно выявить причины, по которым места в ясельных группах не были созданы в установленные сроки, и до 15 марта 2020 года сформировать перечень проблемных объектов и территорий.

«В Брянской области ведётся масштабное строительство дошкольных учреждений, причём половина новых мест предназначена для малышей в возрасте до трёх лет. Это позволяет эффективнее использовать средства из федерального бюджета и создавать больше мест для детей. В регионе принята программа, позволяющая успешно решать задачу не только по строительству яслей, но и детских садов: финансирование ведётся 50 на 50 — за средства федерального бюджета строятся ясли, из областного — детский сад одновременно», — рассказал о брянском опыте Александр Богомаз.

По итогам заседания будет сформирован перечень оперативных поручений всем отделениям «Единой России» для подготовки конкретных предложений по реализации послания президента и контролю за его исполнением в регионах.