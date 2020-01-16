Ашхабад, , 18:05 — REGNUM «В 2019 году ситуация с правами человека в Туркмении оставалась катастрофической. Экономический кризис в стране не был преодолен, правительство отменило субсидии на воду, газ и электричество», — говорится в докладе, составленном аналитиками американской правозащитной организации «Human rights watch».

Правозащитники отмечают, что туркменские власти предпринимают попытки запретить гражданам выезжать на заработки за рубеж и оказывают давление на оставшихся в Туркмении людей с целью убедить их родственников, живущих за границей, вернуться в страну.

Также в докладе акцентируется внимание на том, что «свобода СМИ в Туркмении полностью отсутствует — доступ к информации строго контролируется властями».

»Государство контролирует все печатные и электронные издания. У зарубежных СМИ практически нет доступа в страну, их местные внештатные корреспонденты подвергаются преследованиям. Доступ в интернет по-прежнему ограничен и плотно отслеживается государством», — говорится в документе.

Помимо этого американские правозащитники в очередной раз заявили о применении туркменскими силовиками пыток, недостаточной борьбой с работорговлей притеснении людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией и определенных религиозных групп.