Москва, , 17:57 — REGNUM Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми. Об этом 16 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

По словам главы государства, подобное является неприемлемым, тем не менее Россия и в этом случае следует решениям ЕСПЧ. Президент также отметил, что у кого-то всегда «возникает соблазн управлять Россией со стороны».

Напомним, ранее Владимир Путин в послании к Федеральному собранию заявил, что Конституция России должна иметь приоритет над международными актами в российском правовом пространстве.