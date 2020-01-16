Москва, , 17:57 — REGNUM Государственная дума РФ утвердила Михаила Мишустина на посту премьер-министра России, показав редкое единодушие. Кандидатуру внес президент, опираясь на опыт Мишустина в налоговой службе.

«Возглавив ФНС десять лет назад, нынешний премьер сумел за короткий срок провести в ведомстве реформу цифровизации и превратил его в эффективно работающий инструмент по наполнению бюджета», — заявил ИА REGNUM заместитель председателя «Партии роста» Виктор Звагельский.

«Сейчас ему предстоит решить задачу, как эффективно тратить средства бюджета. Задача эта сверхсложная, но у Михаила Мишустина есть преимущество — он не принадлежит ни к одной из политических группировок и равноудален от лоббистских структур, а точнее равноприближен ко всем. Это не даёт никому из заинтересованных сторон преимуществ и рычагов влияния на премьера, а значит, он может реализовать свою собственную программу экономического развития, ведь за результат отвечать ему», — отметил он.

«Для «Партии роста» кандидатура Мишустина — это хороший, прагматичный выбор. Хотя бизнесу вряд ли стоит ожидать от него значительного снижения налогового бремени, обязанность заботиться о доходах никто с правительства не снимет. Но мы надеемся, что, опираясь на свой опыт, новый премьер сможет перераспределить фискальную нагрузку так, чтобы были обеспечены условия для экономического роста. В качестве таких мер может быть выбрано, например, снижение налогового давления на малый и средний бизнес и увеличение налогов на крупные сырьевые предприятия или олигархические структуры, чего боялись делать предшественники Мишустина. Для реализации намеченных мер по борьбе с бедностью и повышению доходов населения у нового премьера есть все качества, осталось добавить к ним политическую смелость и выдержку», — добавил Виктор Звагельский.