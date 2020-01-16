Москва, , 18:01 — REGNUM О том, что всегда находятся те, кто мечтает поуправлять Россией, заявил 16 января президент РФ Владимир Путин на первой встрече с рабочей группой по подготовке изменений в российское законодательство.

Глава государства отметил, что «у кого-то всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны».

Путин «Мы уже давно с этим сталкиваемся, я это сам наблюдаю».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 января состоялась встреча с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ.

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