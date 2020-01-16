Подгорица, , 17:51 — REGNUM «Сербская православная церковь (SPC) является единственным субъектом, выступившим против принятия закона о свободе вероисповедания, но правительство готово к диалогу», заявил министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович.

На встрече с послами стран-членов ЕС и НАТО и главой делегацииЕС в Подгорице 16 января он сказал, что при разработке закона были применены самые высокие международные стандарты.

По словам Дармановича, это привело к принятию «либерального закона, который гарантирует гражданам Черногории свободу религии или убеждений, равную для всех».

Он заявил, что Венецианская комиссия рассматривала закон как шаг вперед в модернизации правовых рамок регулирования статуса религиозных общин.

Как сообщалоИА REGNUM, 28 декабря президент ЧерногорииМило Джукановичподписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», вызвавший протесты сторонников СПЦ в стране. Закон предполагает конфискацию у Сербской православной церкви собственности, построенной до 1 декабря 1918 года, если у нее нет подтвержденных прав. Священники и прихожане боятся, что такие святыни, как Цетинский монастырь или монастырь Острог могут быть переданы государством неканонической черногорской православной церкви, у которой в настоящее время почти нет имущества.