Санкт-Петербург, , 17:53 — REGNUM Разочарование петербуржцев в деятельности Федерации профсоюзов требует внесения поправок в федеральные законы, чтобы закрепить ответственность профсоюзных организаций перед их членами. К такому выводу пришли депутаты Законодательного собрания Петербурга, передает 16 января корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в осенью 2019 года депутатами была создана рабочая группа по анализу деятельности Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ее создание в Заксобрании объясняли «многочисленными обращениями граждан о том, что профсоюзные организации не выполняют свои основные функции по защите трудовых прав граждан».

«Федерация профсоюзов в нашем городе, выполняя свои прямые обязанности по защите прав петербуржцев, не проявляет никакой активности и инициативности», — заявила в четверг депутат от «Единой России» и председатель профильной рабочей группы Елена Киселева.

Очередное заседание группы состоялось 16 января. Ее члены анализируют деятельность Федерации профсоюзов Петербурга и Ленобласти и собираются направить дополнительные запросы в надзорные и финансово-контрольные ведомства, так как пока ясности не появилось. В частности, депутаты попытаются выяснить, был ли нанесен ущерб при передаче недвижимости и иных активов другим собственникам от Федерации профсоюзов.

Ранее главу Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленобласти Владимира Дербина просили предоставить копии соглашений от 1992 и 2007 годов, определивших судьбу собственности, доставшейся петербургским профсоюзам еще с советских времен, а также сведения о состоянии и судьбе этой собственности и судебных разбирательствах с участием профсоюзов.

Как отметила Киселева, ответственность по ряду сделок с недвижимостью можно охарактеризовать как «коллегиальную и размытую». Из ответов надзорных органов же следует, что профсоюзы Петербурга к ним вообще не обращались, ничего «не инициировали, не обсуждали».

Депутаты ЗакСа заявляют, что получают огромное количество обращений граждан по вопросам и пенсионных начислений, и предоставления санаторно-курортного лечения, которые приходится отрабатывать.

«Однако со стороны профсоюзов такая работа почему-то не ведется. Вероятно, петербуржцы приучены, что профсоюзы им не помогут, что нужно сразу обращаться в другие инстанции. Это, на наш взгляд, неправильно», — считает Киселева.

Депутаты полагают, что нужна федеральная инициатива о внесении поправок в законодательство, чтобы разделить понятия «профсоюз» и «общественная организация».

«Это позволило бы законодательно закрепить социальную, правовую и финансовую ответственность перед всеми членами профсоюзов. Ведь пока у профсоюзов есть только права, но нет ответственности. Идеология по защите прав человека труда исказилась до отстаивания права на распоряжение имуществом. Такой подход недопустим», — убеждена Киселева.

Заметим, ранее депутаты спрашивали у чиновников и надзорных ведомств о количестве профсоюзных объединений, участвовавших в комиссии Смольного по вопросам содействия легализации трудовых отношений и ликвидации задолженностей по зарплате, о том, участвуют ли представители Федерации профсоюзов в защите социально-трудовых прав граждан в судах, сколько подали заявлений в Трудинспекцию, жалоб в прокуратуру, отделение ПФР и Фонд соцстрахования.

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