Москва, , 17:41 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») осудила заявления, прозвучавшие из Европарламента об искажении Россией истории Второй мировой войны.

«Подобные заявления можно расценить как намёк на непризнание Нюрнбергского трибунала. Такие омерзительные выходки, происходящие в стенах Европарламента и в нынешней Польше, могут закончиться тем, что они полностью потеряют свои лица и не только», — отметила Поклонская в соцсетях.

По ее мнению, такие высказывания представляют угрозу для всех.

«Ещё не забыли, для чего существует ООН? Сохранять безопасность после Второй мировой войны. И Польша (если поляки уже забыли) подписала этот устав в октябре 1945 года», — указала она.