Москва, , 17:46 — REGNUM Более половины кадрового состава нового правительства России, скорее всего, обновится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил политолог Евгений Бень.

По его словам, ротация в правительстве назрела, и это — естественный процесс. При этом больше всего изменений будет в социальном блоке.

«Я бы не взялся говорить про персоналии, но, думаю, что ротации будут не менее 50% состава. Я полагаю, что самые большие будут в социальном блоке. Поставлены конкретные задачи и определены конкретные меры. Чтобы их в комплексе решать, нужны свежие силы, поскольку задачи эти требуют нетрадиционных подходов. Что касается экономического блока, то я не думаю, что он подвергнется кардинальной ротации», — сказал Бень.

Он выразил надежду, что ротации не затронут министерство иностранных дел РФ и глава ведомства Сергей Лавров сохранит свой пост. Поскольку у России очень «специфическая, суверенная линия поведения» и новому руководителю ведомства будет сложно войти в ситуацию с внешней политикой РФ.

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