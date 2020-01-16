Канберра, , 17:35 — REGNUM В столице Австралии Канберре прошла 28-я ежегодная сессия Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ), участие в которой приняли делегации более 20 стран, включая делегацию КНР, сообщает Синьхуа.

Китайскую делегацию возглавил заместитель председателя Постоянного комитета (ПК) ВСНП Дин Чжунли. Выступая на форуме, он заверил в готовности КНР вместе с другими странами региона защищать безопасность и содействовать экономическому и социальному развитию.

Отдельное внимание в его выступлении было уделено борьбе с протекционизмом, а также совместным действиям по охране окружающей среды. Дин Чжунли также высказался в поддержку экономической глобализации и поддержания международного баланса.

Обсужденные и принятые форумом решения коснулись вопросов безопасности, экономики и торговли, регионального взаимодействия.