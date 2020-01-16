Москва, , 17:34 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин провёл телефонную беседу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны затронули ситуацию на ливийском направлении, в том числе и подготовку конференции по Ливии в Берлине 19 января.

Помимо этого, Путин и Мишель обсудили положение вокруг Ирана, а также высказались за продолжение работы Совместного всеобъемлющего плана действий.

Также была подчёркнута безальтернативность «минских соглашений» в контексте ситуации на юго-востоке Украины.