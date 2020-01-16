Москва, , 17:26 — REGNUM Новый премьер-министр России Михаил Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев проведут встречу в Доме правительства в пятницу, 17 января. Об этом сообщили в пресс-служба правительства.

Напомним, президент России Владимир Путин 16 января подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром.

Другим указом президент ввёл новую должность заместителя председателя Совета безопасности России и назначил на неё экс-главу правительства Дмитрия Медведева.

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