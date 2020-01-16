Москва, , 17:26 — REGNUM Дмитрий Медведев проведет встречу с новым председателем правительства России Михаилом Мишустиным 17 января в Доме правительства. Об этом сегодня, 16 января. сообщает пресс-служба правительства РФ.

Напомним, что сегодня Государственная дума утвердили кандидатуру Мишустина на должности председателя правительства.

Накануне Дмитрий Медведев и всего его правительство ушло в отставку после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале конституционной реформы в стране.

Медведев уходит на должность заместителя председателя Совета безопасности России. Он передаст Мишустину дела 17 января.