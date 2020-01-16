Москва, , 17:23 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по изменениям в Конституцию Российской Федерации поручил им разработать формат общероссийского голосования по внесению корректировок в Основной закон страны. Об этом сегодня, 16 января, сообщила в интервью РИА Новости член этой рабочей группы глава Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Она рассказала, что одна из задач группы — это разработка того формата голосования, при котором будет учтено мнение граждан России, касательно изменения в Конституцию.

«Потому что, конечно, в первую очередь мы должны опираться на мнение жителей нашей страны. Этой задачей мы, в том числе, будем заниматься в рамках рабочей группы», — сказала Амельчикова.

Стоит отметить, что Амельчикова не говорила о референдуме, хотя по идее, такие существенные изменения в конституцию, как перераспределение баланса между различными ветвями власти, требуют всенародного голосования.